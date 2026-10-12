Noleggio abusivo di barche, indagato anche il figlio di Rita De Crescenzo

PUBBLICITÀ

Un ormeggio abusivo, allestito nello specchio d’acqua compreso tra Mergellina e il Borgo Marinaro è stato sequestrato dai militari della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto, insieme con sei natanti, tra imbarcazioni e gommoni, intestati a prestanome, che venivano nolegiati.

La Procura di Napoli (procuratore aggiunto Antonio Ricci) contesta l’occupazione abusiva di demanio marittimo e l’inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione: la flotta, infatti, secondo quanto emerso dalle indagini rimaneva ormeggiata anche di notte senza che l’attivazione di segnalazioni visive luminose, costituendo così “un concreto e grave pericolo di collisioni e sinistri marittimi” e creando, anche, “intralcio e pregiudizio alle manovre e alla regolarità dei servizi pubblici e di linea commerciale”. I militari, sempre su disposizione del gip, hanno anche notificato quattro avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti indagati: tra i destinatari figura anche Francesco Pio Bianco, figlio della nota tiktoker Rita De Crescenzo.

PUBBLICITÀ

Il precedente di Francesco Pio Bianco

La mattina dello scorso 8 maggio gli uomini della Squadra Mobile partenopea (guidati dal dirigente Mario Grassia) hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare per Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, Mario Forte, Simone Rizzo, Francesco Rizzo, Sonny Giuliani e i minorenni I.C. e M. C.

Durante l’esecuzione, avvenuta con il supporto dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario e Dante, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un drone e un’unità eliportata, sono state effettuate diverse perquisizioni, durante le quali è stata rinvenuta una grossa busta contenente circa un kg di marijuana, divisa e pronta per lo spaccio in strada.