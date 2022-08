Ocean Viking attracca a Salerno, ma De Luca chiede il blocco degli sbarchi: “Troppi casi Covid”

In seguito all’assegnazione del porto di Salerno come punto di sbarco della nave Ocean Viking, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato una dichiarazione. “In relazione alla nave ‘Ocean Viking’ attraccata nel porto di Salerno – senza nessuna comunicazione preventiva – è stata accertata dai primi sbarchi di migranti, la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al Covid. Si ritiene indispensabile a questo punto – con la sola eccezione dei minori non accompagnati – il blocco degli sbarchi. Insieme allo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave. In attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima. Appare evidente infatti l’esistenza di un focolaio Covid ed è doveroso impedirne l’estensione“.

Sbarcheranno a Salerno i 387 migranti a bordo della nave Ocean Viking

E’ di ieri la notizia per la quale sbarcheranno a Salerno i 387 migranti a bordo della nave Ocean Viking, soccorsi nei giorni scorsi dalla Ong Sos Mediterranée: le autorità italiane hanno comunicato l’assegnazione del porto. Più di un terzo dei naufraghi sono minori (in totale 149, dei quali 124 non accompagnati). Tra loro ci sono anche 9 bambini al di sotto dei 5 anni e un bambino di appena un anno. I migranti sono stati soccorsi in cinque differenti interventi, condotti tra il 24 e il 25 luglio. Già dopo il primo la Ocean Viking, in mare tra Malta e Lampedusa, aveva richiesto l’autorizzazione per lo sbarco. “Nonostante i nostri sforzi per far mangiare e bere a sufficienza queste donne, uomini e bambini – aveva detto Sos Mediterranée – molti soffrono di disidratazione a causa del caldo: non hanno ancora una possibilità di sbarco. Hanno bisogno di un porto sicuro“.