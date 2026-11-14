Nella serata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi o munizioni, ed un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Oltre 2 kg di droga in casa e un arsenale da guerra, doppio arresto a Scampia
Gli agenti del Commissariato Scampia, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Scampia, hanno rinvenuto, all’interno di un vano ricavato sul ballatoio di uno stabile in uso al giovane 32enne: 16 panetti di hashish del peso di oltre 1,5 kg, un involucro di cocaina del peso di 180 grammi, un involucro di ketamina di circa 500 grammi, una pistola Beretta calibro 9 completa di caricatore rifornito di 8 proiettili, una pistola calibro 22 con caricatore rifornito di 4 proiettili, un’altra pistola Beretta, 10 proiettili calibro 9 ed anche un silenziatore per pistole.
Gli stessi poliziotti, nel perquisire l’abitazione del citato 26enne, hanno rinvenuto la seguente sostanza stupefacente: 6 panetti di hashish del peso di circa 550 grammi, due involucri di hashish, un involucro di cocaina, un involucro di marijuana; nonché un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento e 700 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Gli operatori, nel corso dell’attività, hanno rinvenuto, inoltre, sul lastrico di copertura dello stesso stabile, 4 fucili e numerose munizioni di vario calibro, poi sequestrati a carico di ignoti.