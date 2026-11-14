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Vi è una novità in quello che è senza dubbio uno tra i più importanti processi pendenti in Italia. Il boss Michele Senese, dopo il rigetto del ricorso proposto avverso l’ordinanza di custodia cautelare che lo vede come mandante dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli “Diabolik”, per il giudizio di cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma, si è affidato all’ avvocato Dario Vannetiello del foro di Napoli.

Omicidio “Diabolik”, il boss Michele Senese rafforza la sua difesa

Non è la prima volta che Senese si affida a Vannetiello. Infatti, solo alcuni mesi fa, nel processo svoltosi a Roma e denominato “affari di famiglia”, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di Michele Senese, imponendo un nuovo giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma sul tema del trattamento sanzionatorio da applicare.

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Quello di “Diabolik” è il secondo processo per omicidio che Michele Senese affronta nella Capitale. Il primo omicidio fu quello consumato il 10.09.2001 ai danni di Giuseppe Carlino, boss della Marranella, avvenuto a Torvaianica, per il quale nel lontano 2005 la difesa degli accusati addirittura ottenne inizialmente l’annullamento della o.c.c. dal Tribunale del riesame, misura cautelare che l’Accusa poi riuscì ad ottenere a distanza di ben otto anni, nel 2013.

Il procedimento ebbe un iter giudiziario durato oltre 15 anni, un fortissimo braccio di ferro tra accusa e difesa, ove il collegio difensivo vide impegnati, oltre all’avv. Vannetiello, anche gli avvocati Bruno Naso, Alessandro De Federicis e Salvino Mondello. Alla fine Michele Senese e Domenico Pagnozzi riuscirono ad evitare l’ergastolo inflitto in primo grado. Grazie alla scelta di essere giudicati con le forme del rito abbreviato e grazie alla esclusione della aggravante mafiosa maturata in appello, furono condannati ad anni 30 di reclusione.

Il carcere a vita nei confronti di Michele Senese e di Domenico Pagnozzi – i quali avevano rivestito secondo gli inquirenti un ruolo di primo piano nel delitto rispetto ai concorrenti Pisanelli e Di Salvo – fu chiesto ed invocato dal Procuratore Generale sino al giudizio di cassazione svoltosi nel 2017, ma la difesa riuscì a resistere al ricorso proposto dal Procuratore Generale.

Tale procedimento penale si concluse anche con la clamorosa assoluzione di uno dei due esecutori materiali, Clemente Fiore, inizialmente condannato in primo grado ad anni 30 di reclusione, ma poi unico assolto, in accoglimento delle richieste formulate dall’avvocato Vannetiello.