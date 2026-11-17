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I giudici del Tribunale Riesame di Napoli hanno scarcerato Ciro Culiersi, accusato di essere un componente del commando che uccise Mariano Bacio Terracino. Dunque sono state accolte le tesi difensive degli avvocati Domenico Dello Iacono e Francesco Foreste. La difesa dell’imputato ha evidenziato la circolarità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poiché Culiersi era stato tirato in ballo da Pietro Polverino e Antonio Lo Russo, che avrebbero appreso le notizie de relato.

La storia criminale del quartiere Sanità

Un killer della camorra uccise il suo bersaglio in mezzo a decine di persone. Questa è la storia dell’omicidio avvenuto l’11 maggio 2009 in via Vergini, nel rione Sanità. Lo scorso 27 ottobre sono stati arrestati il ras Oscar Pecorelli, alias ‘o Malomm, e l’affiliato al gruppo di Miano, Culiersi, quest’ultimo accusato di aver guidato lo scooter dal quale è sceso il killer.

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La vicenda giudiziaria riguarda uno degli omicidi che hanno profondamente segnato la storia criminale del quartiere Sanità e che, per le modalità dell’azione, ebbe particolare risonanza anche a causa della diffusione delle immagini del sistema di videosorveglianza che documentarono la fase esecutiva del delitto.