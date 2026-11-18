PUBBLICITÀ

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, martedì militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ottaviano hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nola nei confronti di tre società italiane operanti nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento e di una società intestata a un cittadino extracomunitario operante nel settore della confezione in serie di capi di abbigliamento.

Gli amministratori delle quattro società sono indagati per il reato di cui all’art. 603 bis del codice penale – intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro -, più noto come delitto di caporalato. Secondo l’ipotesi accusatoria le società italiane, in concorso con il soggetto straniero, impiegavano e utilizzavano presso l’opificio tessile un cospicuo numero di lavoratori extracomunitari – tra le dieci e le sedici unità – alcuni dei quali sprovvisti di permesso di soggiorno, in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

PUBBLICITÀ

Lavoratori lavoravano anche a Natale

I lavoratori erano impiegati per 7 giorni alla settimana, senza alcuna distinzione tra giorni feriali e festivi, con inizio della giornata lavorativa fissato intorno alle 07:00 e termine anche dopo le 22:00. La pausa pranzo veniva effettuata presso la postazione di lavoro. La normativa in materia di orario di lavoro era, quindi, sistematicamente violata. Allo stesso modo è emersa la palese e reiterata violazione della contrattazione collettiva in materia di retribuzione.

Durante le indagini preliminari, i finanzieri – con l’intervento successivo anche dei funzionari dell’ASL Napoli 3 Sud – hanno accertato che tutte le macchine da cucire e le attrezzature presenti versavano in cattive condizioni manutentive ed erano state alterate. In particolare, per accelerare i ritmi produttivi, erano stati rimossi i dispositivi di protezione collocati in prossimità dell’ago, il carter di sicurezza e l’antiscivolo sulla pedaliera e le macchine tagliatrici e punzonatrici erano prive dei sistemi protettivi. I locali aziendali, in condizioni igienico-sanitarie precarie, erano inoltre muniti di un impianto audiovisivo attivo e pienamente operativo composto da otto telecamere collocate in corrispondenza delle postazioni di lavoro in modo da consentire il controllo costante del personale.

Sfruttamento dei lavoratori

Gli atti di indagine, in definitiva, hanno delineato un modello organizzativo funzionale alla sistematica compressione dei costi di produzione e alla conseguente massimizzazione del profitto mediante lo sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno e l’elusione delle tutele poste a salvaguardia del lavoro regolare.

All’esito delle operazioni di esecuzione del provvedimento del GIP sono stati sottoposti a sequestro preventivo quattro complessi aziendali comprensivi di beni strumentali (macchinari per la produzione, bobine di tessuto, prodotti finiti e semilavorati, automezzi) in relazione a quanto disposto dall’art. 603 bis.2 del codice penale, che prevede, in caso di eventuale successiva condanna o applicazione della

pena su richiesta delle parti per il reato in contestazione, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.

Sequestrati i telefonini

Sono, inoltre, stati sottoposti a sequestro alcuni dispositivi telefonici ed informatici che saranno successivamente analizzati, in relazione ad evidenti esigenze probatorie. In ragione delle specifiche competenze, all’accesso presso l’opificio del soggetto extracomunitario indagato ha partecipato anche personale del N.I.L. Carabinieri, dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli, dell’ASL Napoli 3 Sud con l’ausilio dei mediatori culturali dell’O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

È doveroso, tuttavia, rappresentare che il provvedimento emesso rappresenta allo stato una misura cautelare, adottata nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dei soggetti destinatari, vige la presunzione di innocenza fino alla pronuncia di una sentenza definitiva.