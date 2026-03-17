Operazione della polizia a Secondigliano: 11 arresti all’alba

Questa mattina, nel quartiere di Secondigliano, la Polizia di Stato ha eseguito un’importante operazione che ha portato all’arresto di 11 persone, ritenute coinvolte in attività criminali sul territorio.
L’intervento è scattato alle prime luci dell’alba, con un dispiegamento significativo di agenti che hanno operato in diverse zone del quartiere. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla criminalità nella città di Napoli, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili. Le indagini, coordinate dalla magistratura, sarebbero il risultato di mesi di attività investigativa, tra intercettazioni, pedinamenti e raccolta di prove.
Durante i blitz, gli agenti hanno effettuato anche perquisizioni domiciliari, sequestrando materiale ritenuto utile alle indagini. Non si esclude che l’operazione possa avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.
Le autorità hanno sottolineato come l’azione rappresenti un segnale forte dello Stato nella lotta contro le organizzazioni criminali radicate sul territorio, ribadendo l’impegno a garantire sicurezza e legalità per i cittadini.