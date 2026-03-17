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Operazione della polizia a Secondigliano: 11 arresti all’alba

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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controlli giugliano
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Questa mattina, nel quartiere di Secondigliano, la Polizia di Stato ha eseguito un’importante operazione che ha portato all’arresto di 11 persone, ritenute coinvolte in attività criminali sul territorio.

L’intervento è scattato alle prime luci dell’alba, con un dispiegamento significativo di agenti che hanno operato in diverse zone del quartiere.  L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla criminalità nella città di Napoli, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili. Le indagini, coordinate dalla magistratura, sarebbero il risultato di mesi di attività investigativa, tra intercettazioni, pedinamenti e raccolta di prove.

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Durante i blitz, gli agenti hanno effettuato anche perquisizioni domiciliari, sequestrando materiale ritenuto utile alle indagini. Non si esclude che l’operazione possa avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Le autorità hanno sottolineato come l’azione rappresenti un segnale forte dello Stato nella lotta contro le organizzazioni criminali radicate sul territorio, ribadendo l’impegno a garantire sicurezza e legalità per i cittadini.

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Antonio Mangione
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Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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