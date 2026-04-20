Orrore a Napoli, disabile violentata mentre dorme e ripresa col cellulare

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I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno arrestato su richiesta del G.I.P. del Tribunale di Napoli un 32enne e di una 33enne. Entrambi sono accusati di violenza sessuale ai danni di una donna di 59 anni in condizioni di grave disabilità fisica e psichica.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolzione”, hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda che ha avuto origine il 22 marzo, quando la figlia della vittima ha presentato denuncia presso la Stazione Carabinieri Vomero-Arenella, consegnando anche alcuni filmati che ritraevano la violenza subita.

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Le indagini hanno permesso di ricostruire un inquietante scenario in cui l’uomo avrebbe abusato della donna mentre quest’ultima dormiva, approfittando della sua totale incapacità di difendersi. Secondo gli investigatori, la figlia convivente della vittima, sorella della donna che ha fatto denuncia, avrebbe non solo consentito l’accesso dell’uomo nell’abitazione, ma avrebbe anche ripreso l’intera scena con un cellulare.

Grazie ai video gli indagati sono stati identificati attraverso specifici elementi fisici, tatuaggi e l’abbigliamento indossato. Agli indagati è inoltre contestato il reato di minaccia grave, per aver intimidito la vittima nel tentativo di costringerla a ritirare le accuse.