Otto chili di hashish nel furgoncino, arrestato 53enne di Marano: nei guai altre 3 persone

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Importante operazione della Guardia di Finanza lungo l’asse autostradale Salerno–Reggio Calabria, dove i militari hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni, originario di Marano di Napoli, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’uomo, identificato in Francesco Avolio, è stato fermato nei pressi dello svincolo di Cetraro mentre viaggiava a bordo di un furgone Fiat Doblò. A seguito del controllo, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto oltre 8 chilogrammi di hashish, accuratamente occultati all’interno del veicolo.

La droga, suddivisa in circa 80 panetti da 100 grammi ciascuno, era verosimilmente destinata al mercato dello spaccio. Per Avolio è scattato immediatamente l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall’ingente quantità, come previsto dall’articolo 80 del DPR 309/1990. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Paola, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo è assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord.

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Nell’ambito della stessa operazione, i finanzieri hanno inoltre deferito a piede libero altre tre persone, anch’esse originarie di Marano di Napoli, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente lungo la direttrice tirrenica.