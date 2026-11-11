Il mercato Ballarò invaso dal corteo del funerale show del pregiudicato

PUBBLICITÀ

Nelle scorse ore a Palermo, i funerali di un pregiudicato per tentato omicidio si sono trasformati in una manifestazione show. Il corteo funebre era stato organizzato per un 36enne condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per tentato omicidio nel 2016. In quell’occasione aveva sparato alla testa di un uomo, ma nel corso degli anni avrebbe compiuto anche estorsioni a commercianti stranieri. Sarebbe deceduto nei giorni scorsi per cause naturali e da oltre un anno si trovava ai domiciliari per motivi di salute.

La ricostruzione dell’accaduto: un corteo funebre del tutto inusuale

Familiari e amici hanno accompagnato il feretro lungo via Maqueda e nel mercato Ballarò fino alla Chiesa del Carmine. L’accaduto ha fatto velocemente il giro del web, in particolare i social hanno ripreso la scena con numerosissimi turisti e cittadini spaventati o che osservavano allibiti il tutto. A suscitare l’attenzione generale sono state le immagini, coi motorini che sfrecciavano davanti al corteo nel frastuono dei petardi. Erano presenti all’incirca 200 persone dietro ad una bara.

PUBBLICITÀ

Alcuni commercianti sarebbero stati obbligati ad abbassare le saracinesche per un improvviso e singolare corteo funebre. Ballarò è stata avvolta da fumogeni da stadio, giochi pirotecnici, mortaretti e clacson. Il mercato rionale sarebbe stato chiuso velocemente. Alcuni commercianti locali avrebbero manifestano il loro disappunto urlando: “Abbandonati a noi stessi”.

Le reazioni della politica

“Palermo non può accettare che intere strade e pezzi della città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri”. Questa la reazione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla rispetto all’accaduto. Egli poi ribadisce: “Desidero sottolineare che il corteo funebre è stato segnalato dal presidio della Polizia municipale presente ai Quattro Canti, consentendo di intervenire per impedire il proseguimento in quella direzione”.

La senatrice siciliana del Pd Enza Rando ha sottolineato: “Non possiamo lasciare soli i cittadini che si oppongono a queste logiche”. Dall’opposizione i deputati nazionali di M5s Daniela Morfino, Valentina D’Orso e Davide Aiello hanno annunciato un’interrogazione al governo.