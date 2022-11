Palloncini dalla macchina e fuochi d’artificio: compleanno blocca traffico del centro abitato

Fuochi d’artificio sparati tra i palazzi, una macchina ferma al centro della strada dalla quale escono decine di palloncini rosa e un foltissimo gruppo di persone ad affollare i dintorni. E’ così che, a quanto pare, hanno scelto di festeggiare il compleanno di un’adolescente, consegnandole in regalo un’automobile: bloccando la viabilità del centro abitato.

Le immagini sono giunte al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che le ha condivise sui propri profili social in segno di denuncia. “Ci hanno segnalato un filmato, postato in rete, che ci regala le immagini di una festa di compleanno, in occasione della quale, la festeggiata riceve in dono un’automobile. La consegna del regalo con lancio di palloncini e immancabili fuochi pirotecnici avviene al centro della carreggiata di un centro abitato. Risultato: strada bloccata. Dunque uno sfacciato utilizzo della cosa pubblica per uso privato, fregandosene della viabilità e della quiete del quartiere. Zero senso civico, zero rispetto per la collettività, utilizzo non autorizzato di fuochi d’artificio, intralcio alla circolazione, un trionfo di scorrettezze e irregolarità. Queste forme di anarchia vanno contenute, ognuno fa come crede e gli pare e non è più accettabile. Bisogna necessariamente rieducare le masse e abituare i più giovani che esiste nelle comunità civile un codice comportamentale da rispettare. Occorrono sanzioni e pugno duro contro la prepotenza e le irregolarità”, lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.