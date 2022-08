Pedina l’ex e danneggia la sua auto, stalker arrestato nel Napoletano

Pedina la ex e danneggia la sua auto, stalker arrestato nel Napoletano. Ieri mattina il personale del commissariato di polizia di stato di Pompei ha eseguito nei confronti di S.V., gravemente indiziato del reato di stalking, un’ordinanza di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento all’abitazione e al luogo di lavoro della persona offesa, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica.

Le indagini, svolte dalla polizia di stato sotto il coordinamento della Procura, hanno permesso di accertare che l’indagato avrebbe posto in essere reiterate condotte di minaccia e molestia in danno di una donna con la quale l’uomo aveva intessuto una relazione sentimentale. Al termine di tale rapporto l’indagato aveva iniziato a contattare con insistenza la donna, nel tentativo di avere un incontro con lei, arrivando a seguirla nei suoi spostamenti e, in una occasione, a tagliarle la strada con la propria autovettura per

costringerla a fermarsi.

I comportamenti persecutori si sarebbero sostanziati anche in diversi episodi di danneggiamento dell’autovettura della denunciarne. Le condotte predette avevano provocato nella querelante un perdurante stato d’ansia e di paura, tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità e da costringere la stessa a cambiare le

proprie abitudini di vita. II provvedimento cautelare si è reso necessario al fine di impedire la protrazione e l’aggravamento della condotta criminosa dell’uomo che si presentava pericolosamente evolutiva e tale degenerare in più gravi aggressioni alla integrità della vittima