Sorpresi a spacciare in piazza Bellini a Napoli, 2 pusher arrestati dai falchi

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile hanno notato in piazza Bellini un uomo che ha consegnato qualcosa in cambio di denaro ad un ragazzo. Quest’ultimo poco dopo, è stato bloccato in via Tarsia e trovato in possesso di una bustina con un grammo di marijuana.

In quei frangenti è giunto un altro uomo a bordo di un motociclo che si è fermato a parlare con lo spacciatore dandogli delle indicazioni. Una volta che si è allontanato, i poliziotti lo hanno seguito fino a quando è entrato in un appartamento in via Nicola Rocco. Lì gli agenti hanno bloccato e trovato in possesso di due pezzi di marijuana del peso di circa 5 grammi e di 765 euro. Inoltre, nell’abitazione rinvenute numerose buste contenenti 1380 grammi circa della stessa sostanza. E ancora, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Poco dopo, gli operatori hanno visto entrare nell’appartamento anche lo spacciatore e lo hanno trovato in possesso di 215 euro.

Beniamino Cipolletta e Mario Dommarco, napoletani di 31 e 57 anni con precedenti di polizia, sono finiti in manette per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’acquirente, un 25enne napoletano, sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.