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Piogge e temporali non stop a Napoli e in Campania, prorogata l’allerta meteo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Piogge e temporali non stop a Napoli e in Campania, prorogata l'allerta meteo
Piogge e temporali non stop a Napoli e in Campania, prorogata l'allerta meteo
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La Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo Gialla su tutto il territorio regionale, dalle 6 di domani, domenica 15 novembre, e per le successive 24 ore.

Sono previste precipitazioni anche a carattere di temporale, a scala locale e di moderata intensità, soprattutto nella parte centrale della giornata di domani.

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L’avviso richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico localizzato, con possibili fenomeni di allagamento, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Viene, inoltre, segnalato un rischio idraulico localizzato nelle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento), dove si richiama l’attenzione anche sui possibili effetti conseguenti alla saturazione dei suoli.

Si raccomanda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi e di predisporre tutte le misure atte a mitigare i fenomeni attesi.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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