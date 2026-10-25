Ponticelli, morto il boss Andrea Andreotti: il suo nome legato alla strage del bar Sayonara

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E’ morto due giorni fa a Ponticelli l’ex boss Andrea Andreotti ‘ cappott, aveva 75 anni. Il suo nome resta legato, come bersaglio del raid, alla strage del Bar Sayonara, uno dei più tragici fatti di camorra in città. Era l’11 novembre 1989, all’interno del bar di Ponticelli, si consuma l’agguato ordinato dal clan Sarno ed eseguito da affiliati al clan Aprea. Obiettivo è proprio il gruppo rivale capeggiato proprio da Andreotti, detto ‘o cappotto. Restano colpite sei persone, due appartenenti alle bande di camorra e quattro innocenti. Molti i feriti, tra cui una bambina. Le vittime estranee a contesti criminali sono Gaetano De Cicco, Domenico Guarracino, Salvatore Benaglia e Gaetano Di Nocera. Ma ci vogliono decenni per far luce su quella strage. Nel 2010 – come ricorda il sito della Fondazione Polis -, la Dda di Napoli chiede e ottiene 13 ordinanze di custodia cautelare. Nel febbraio 2013, la Corte d’Assise di Napoli infligge undici ergastoli e pene tra i sedici e i diciotto anni ad altri sei imputati. Nel luglio 2014 ai giudici della Corte d’Assise d’Appello, Ciro Sarno, uno degli ultimi a non essere diventato collaboratore di giustizia, consegna una lettera in cui ammette di essere il responsabile dell’eccidio, chiedendo scusa ai familiari delle vittime innocenti. Nel febbraio 2016 arriva la sentenza della Cassazione: ergastolo per Ciro Sarno, Antonio e Giuseppe Sarno, Giovanni, Ciro e Gennaro Aprea, Vincenzo Acanfora, Luigi Piscopo, Gaetano Caprio, Roberto Schisa, Pacifico Esposito. Sedici anni per Giuseppe Esposito. All’epoca, Andrea Andreotti era già uscito di scena, nei giri della grossa malavita.