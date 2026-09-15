Raid al cantiere edile a Ponticelli, malviventi danneggiano tubi e lastre in cemento

Questa mattina i carabinieri di Poggioreale sono intervenuti in via Edoardo Scarpetta, nel quartiere Ponticelli.
Nel corso della notte, alcune persone ancora non identificate sono entrate in un cantiere edile per la ristrutturazione di alloggi comunali.
A seguito del raid risultano danneggiati vari tubi di irrigazione, pali di illuminazione, lastre in cemento, altre attrezzature edili e un campo da tennis. I militari indagano per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.
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