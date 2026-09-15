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Raid al cantiere edile a Ponticelli, malviventi danneggiano tubi e lastre in cemento

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Assalto al cantiere edile a Ponticelli, malviventi danneggiano tubi e lastre in cemento
Assalto al cantiere edile a Ponticelli, malviventi danneggiano tubi e lastre in cemento
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Questa mattina i carabinieri di Poggioreale sono intervenuti in via Edoardo Scarpetta, nel quartiere Ponticelli.
Nel corso della notte, alcune persone ancora non identificate sono entrate in un cantiere edile per la ristrutturazione di alloggi comunali.

A seguito del raid risultano danneggiati vari tubi di irrigazione, pali di illuminazione, lastre in cemento, altre attrezzature edili e un campo da tennis. I militari indagano per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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