Rapina al Dodecà a Napoli, ricostruito l’assalto alla cassaforte

Il 26enne Giuseppe Ruggiero e il 23enne Francesco Pio Salvati sono stati arrestati anche per la rapina condotta nel supermercato Dodecà a Napoli. La mattina del 12 agosto i due sono arrivati nell’attività commerciale, situata a corso Europa, armati di pistola. Una dipendente della catena prima è stata minacciata, in dialetto napoletano, di non urlare e di non muoversi, altrimenti Salvati le avrebbe esploso contro dei colpi di pistola.

Dopodiché l’assalitore armato avrebbe detto alla cassiera di mettere dentro una busta tutti i soldi presenti nella cassaforte. La donna, impaurita, ha dovuto seguire la richiesta dell’uomo e gli avrebbe consegnato 2600 euro. Ruggiero avrebbe aspettato il complice a bordo dell’Honda Sh e, dopo il colpo al Dodeca, insieme al 23enne sarebbero allontanati.

Rapina all’Excelsior, catturato grazie al complice: ”Vuole di più”

Il primo ad essere stato bloccato è stato proprio Ruggiero poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto, poi convalidato con contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. A Ruggiero gli uomini della Mobile sono risaliti grazie alle immagini di videosorveglianza della zona e al confronto con altri nastri che hanno permesso di identificare i due uomini del rione Traiano come i presunti responsabili di un altro colpo, una rapina al supermercato.