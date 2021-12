Rapina al Lidl tra Mugnano e Villaricca, è caccia ai banditi: al vaglio le telecamere

Indagini a tutto campo per risalire agli autori del megastore Lidl di Villaricca: ieri 3 malviventi si sono nell’attività situata sulla Circumvallazione alla rotonda Giugliano-Mugnano. Armati di pistole hanno minacciato i dipendenti e portato via l’incasso. Subito dopo hanno fatto perdere le loro tracce. L’incasso è abbastanza magro, poca sopra i 500 euro. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Villaricca che hanno avviato le indagini e ascoltato la testimonianza dei testimoni. Non è la prima volta che il Lidl di Mugnano viene preso di mira dai banditi. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza del supermercato.

Tentata rapina alla Lidl di Giugliano, minorenne spedito in carcere

E’ accusato di aver fatto parte, insieme ad altre due persone, di un raid al supermercato Lidl di Giugliano. M.A., minorenne, è stato raggiunto questa mattina da ordinanza di custodia cautelare con il giovane che è stato portato presso un penitenziario per minorenni. Ad eseguire le indagini sono stati i carabinieri della Compagnia di Giugliano, coordinati dal capitani Andrea Coratza. Dopo intense attività di indagine hanno braccato il giovane (difeso dall’avvocato Luigi Poziello). Il giovane aveva già commesso una rapina al supermercato Sebón di Villaricca dello scorso settembre; quando con un complice, dopo aver consumato la rapina, con una mazza di ferro aveva aggredito il figlio del titolare con una mazza di ferro, spaccandogli la testa. Anche in quel caso furono i carabinieri a prendere il minorenne.