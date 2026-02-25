PUBBLICITÀ
HomeCronacaRapina choc a Napoli, finti postino legano vittima e portano via 25mila...
CronacaCronaca locale

Rapina choc a Napoli, finti postino legano vittima e portano via 25mila euro

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Rapina choc a Napoli, finti postino legano vittima e portano via 25mila euro
Rapina choc a Napoli, finti postino legano vittima e portano via 25mila euro
PUBBLICITÀ

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, a carico di due soggetti gravemente indiziati di aver concorso (unitamente ad altre due persone già tratte in arresto nel settembre scorso) nei reati di rapina e sequestro di persona, commessa nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, ai danni di un anziano professionista (di 86 anni). Le indagini sono state avviate nel mese di marzo 2025, allorquando due individui travestiti da postini, dopo essersi introdotti all’interno dell’abitazione della vittima con la scusa di dover consegnare un pacco postale, avevano consentito l’ingresso di altri due complici, quindi immobilizzato la persona offesa legandola strettamente con delle fascette in plastica, trafugando la somma di 25.000 curo in denaro contante custodita all’interno della cassaforte.

Le indagini – articolatesi in intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni telefoniche e tra presenti, in perquisizioni domiciliari, nella raccolta e analisi delle immagini delle telecamere installate in zona, nonché nell’escussione di diversi testimoni e persone informate sui fatti – hanno consentito di ricostruire l’intera fase organizzativa ed esecutiva dell’attività delittuosa. Il provvedimento cautelare costituisce dunque seguito e sviluppo di quello già eseguito lo scorso settembre nei confronti di altri due complici coinvolti nel medesimo episodio che, nella giornata di ieri, a seguito di giudizio abbreviato, sono stati condannati rispettivamente a sette ed a oltre undici anni di reclusione, oltre alla multa.

PUBBLICITÀ

Si rammenta che il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i di impugnazione e che i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte non colpevoli fino a sentenza definitiva.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati