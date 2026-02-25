Rapina choc a Napoli, finti postino legano vittima e portano via 25mila euro

PUBBLICITÀ

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, a carico di due soggetti gravemente indiziati di aver concorso (unitamente ad altre due persone già tratte in arresto nel settembre scorso) nei reati di rapina e sequestro di persona, commessa nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, ai danni di un anziano professionista (di 86 anni). Le indagini sono state avviate nel mese di marzo 2025, allorquando due individui travestiti da postini, dopo essersi introdotti all’interno dell’abitazione della vittima con la scusa di dover consegnare un pacco postale, avevano consentito l’ingresso di altri due complici, quindi immobilizzato la persona offesa legandola strettamente con delle fascette in plastica, trafugando la somma di 25.000 curo in denaro contante custodita all’interno della cassaforte.

Le indagini – articolatesi in intercettazioni di comunicazioni e di conversazioni telefoniche e tra presenti, in perquisizioni domiciliari, nella raccolta e analisi delle immagini delle telecamere installate in zona, nonché nell’escussione di diversi testimoni e persone informate sui fatti – hanno consentito di ricostruire l’intera fase organizzativa ed esecutiva dell’attività delittuosa. Il provvedimento cautelare costituisce dunque seguito e sviluppo di quello già eseguito lo scorso settembre nei confronti di altri due complici coinvolti nel medesimo episodio che, nella giornata di ieri, a seguito di giudizio abbreviato, sono stati condannati rispettivamente a sette ed a oltre undici anni di reclusione, oltre alla multa.

Si rammenta che il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i di impugnazione e che i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte non colpevoli fino a sentenza definitiva.