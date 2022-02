Rapina da Punto Nave, nel ristorante anche cantanti napoletani e artisti. Il titolare: “Siamo scossi e mortificati”

Erano presenti anche diversi cantanti napoletani e persone dello spettacolo ieri sera al ristorante Punto Nave di Monterusciello al momento dell’assalto dei rapinatori. Gli artisti, tra i più rinomati, stavano cenando all’interno del locale di via Libero Bovio insieme ai familiari quando i malviventi, attorno alle 23, sono entrati sottraendo gioielli e denaro ai clienti. All’uscita uno dei rapinatori ha anche esploso un colpo di fucile che ha colpito il finestrino posteriore di un’auto parcheggiata.

Tanto lo spavento anche per i cantanti, sentiti anche loro dai carabinieri per raccogliere la loro testimonianza. Le indagini sono affidate ai Militari dell’Arma del Nucleo Investigativo di Napoli che nella serata di ieri hanno effettuato un sopralluogo.

Erano in cinque armati di pistole e fucili i banditi che hanno fatto irruzione ieri sera intorno alle 23 ‘Punto Nave’. Hanno portato via i soldi custoditi all’interno della cassa (un migliaio di euro circa) e facendosi consegnare dai clienti presenti denaro e gioielli. I malviventi – tutti a volto coperto – sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto i Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli che indagano sul caso. Finita la rapina, infatti, i malviventi sono usciti dal locale col bottino. Ad un certo punto, uno dei rapinatori, però, ha esploso un colpo di fucile verso un’automobile che era parcheggiata all’esterno del ristorante, infrangendo il vetro del finestrino posteriore sinistro. Forse come avvertimento, per evitare di essere seguiti o per allontanare potenziali testimoni. Non ci sono stati feriti.

Le parole del titolare di Punto Nave Daniele Testa

“Ricordo solo che all’improvviso è entrata una persona incappucciata che col fucile spianato minacciava i clienti -ha dichiarato all’agenzia Ansa Daniele Testa, titolare del locale insieme col fratello. Siamo rimasti paralizzati dalla paura, quello che stava accadendo ci sembrava irreale, come se fosse una fiction. Per fortuna nessuno si è fatto male. Siamo scossi e mortificati: vogliamo chiedere scusa a tutte le persone che ieri sera erano nostre ospiti a Punto Nave. Da stasera rinforzeremo la sicurezza. Sono trent’anni che ci preoccupiamo di dare un servizio eccellente ai nostri clienti, offrendo il massimo in ambito culinario, ma ci rendiamo conto che viviamo in questa realtà e così da stasera ci impegneremo anche in questo ambito. Teniamo anche a ringraziare i carabinieri: sono stati super operativi, intervenendo immediatamente”.