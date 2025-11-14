PUBBLICITÀ

Poco fa ad Arzano i militari della locale Tenenza hanno arrestato tre minorenni di 17, 17 e 16 anni per rapina aggravata e hanno denunciato per lo stesso reato un 18enne. Sono tutti di Arzano.

Rapinano giovane portandogli via gioielli e sigaretta elettronica, arrestati tre minorenni ad Arzano

Durante la notte, un 25enne di Casoria si era presentato presso la Stazione dei Carabinieri denunciando di essere stato vittima di una rapina mentre sostava a bordo della propria autovettura in Corso Salvatore d’Amato. Tre individui, armati di pistola e taser, gli avrebbero sottratto alcuni gioielli indossati e una sigaretta elettronica dandosi poi alla fuga su un’auto.

Poco dopo, la pattuglia della Tenenza ha individuato lo stesso veicolo descritto dalla vittima in Piazza Marconi. I quattro giovani erano a bordo. Dagli accertamenti è emerso che uno di loro aveva ancora con sé la sigaretta elettronica sottratta alla vittima, che successivamente ha riconosciuto i tre minorenni come autori della rapina.

Le perquisizioni domiciliari eseguite nelle abitazioni dei quattro indagati hanno inoltre portato al rinvenimento, nell’appartamento di uno dei minorenni, di una pistola a pallini priva di tappo rosso che è stata sequestrata.

I tre arrestati sono stati trasferiti nel Centro di Prima Accoglienza di Napoli – Colli Aminei.

Indagini in corso per verificare se i quattro siano responsabili di altre rapine in zona