Questa notte un 24enne di origini marocchine è stato soccorso al Pellegrini per una ferita di coltello. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane sarebbe stato avvicinato da 2 persone a scopo di rapina. Al rifiuto di consegnare il telefono sarebbe stato colpito con un fendente alla gamba. 12 i giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri di Chiaia per chiarire dinamica.
Reagisce alla rapina a Napoli, 24enne viene accoltellato
