Resta schiacciato sotto la cabina, grave un camionista di Napoli

Un camionista di Napoli è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Castelfidardo. Era fermo in un parcheggio pubblico in via delle Fisarmoniche dove aveva sollevato la cabina del mezzo per controllare alcune funzionalità del motore. Poi si è piegato all’interno, quando la cabina si chiusa, schiacciandogli le gambe. Questo quanto ricostruito successivamente.

L’autotrasportatore, 61enne è stato soccorso da personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso con eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfidardo per ricostruire la dinamica dell’incidente.

