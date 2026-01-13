PUBBLICITÀ
HomeCronacaRischio crollo ad Arzano, in corso lo sgombero di 35 abitazioni e...
CronacaCronaca locale

Rischio crollo ad Arzano, in corso lo sgombero di 35 abitazioni e diversi locali commerciali

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Rischio crollo ad Arzano, in corso lo sgombero di 35 abitazioni e diversi locali commerciali
Rischio crollo ad Arzano, in corso lo sgombero di 35 abitazioni e diversi locali commerciali
PUBBLICITÀ

Sono in corso le operazioni di sgombero di alcune unità abitative ad Arzano, nell’area compresa tra via Verdi e l’angolo con via Pascoli, a seguito di una segnalazione che ha fatto scattare l’intervento delle autorità.
L’allarme è stato lanciato da un occupante che ha notato l’impossibilità di aprire gli infissi del proprio appartamento. La segnalazione ha portato all’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e del Comune, che ha attivato la macchina dei soccorsi.
Le verifiche hanno evidenziato un quadro fessurativo esteso e cedimenti in fondazione. In via precauzionale, sono risultate interessate strutture per un totale di 35 appartamenti e diversi locali commerciali.
Sul posto operano la Polizia Municipale e la Polizia di Stato, impegnate nell’individuazione delle famiglie da sgomberare. Il Comune sta assistendo tutti i nuclei familiari coinvolti e si sta occupando della sistemazione delle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati