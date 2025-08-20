PUBBLICITÀ
Rissa in spiaggia in Calabria, 4 feriti: uno è grave

Antonio Mangione
Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in una rissa scoppiata sulla spiaggia di località “Le Cannella”, nel comune di Isola Capo Rizzuto.
Il ferito grave è un giovane che ha riportato una lesione alla gola, causata presumibilmente da una coltellata.

Il giovane, dopo un primo ricovero nell’ospedale di Crotone, è stato trasferito con l’elisoccorso a Catanzaro.
Gli altri tre feriti, di età compresa tra i 22 e i 60 anni, non sono in pericolo di vita e sono ricoverate nell’ospedale di Crotone.
I carabinieri hanno avviato indagini per accertare la dinamica e le cause della rissa.
Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente, per cause in corso d’accertamento, tra due uomini, con il coinvolgimento successivo di altre persone.
Molti dei bagnanti che si trovavano in spiaggia nel momento della rissa si sono allontanati frettolosamente per paura.

