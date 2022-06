Maxi rissa in spiaggia tra centinaia di ragazzini, arriva la carica della polizia

Un raduno convocato via social è degenerato tra risse, denunce di furti. Necessario è stato l’intervento della polizia intervenuta in assetto anti sommossa. Ieri pomeriggio a Peschiera del Garda sono arrivati soprattutto in treno centinaia di ragazzi giovanissimi dal Milanese per partecipare a un evento organizzato con il passaparola su Tik Tok.

Come testimoniano alcune immagini pubblicate sui social e sulla pagina di Welcome to Favelas, il tutto è degenerato in una situazione difficile scandita dagli episodi di vandalismo a danno di auto e treni e denunce di furto. Proprio a causa dello scippo di un portafoglio che, secondo alcune testimonianze, è scoppiata poi una maxi rissa tra centinaia di persone. Nel pomeriggio sono poi arrivati i reparti antisommossa della polizia che, come si vede sempre nei video, hanno fatto alcune cariche sulla spiaggia del lago per disperdere la folla.

IL VIDEO DEL CORRIERE DELLA SERA

Sono state decine i ragazzi identificati nelle ultime ore dopo la gigantesca rissa sul lago di Garda avvenuta tra Peschiera e Castelnuovo del Garda il 2 giugno, durante un raduno convocato su Tik Tok. Si tratta di giovanissimi, molti minorenni, arrivati non solo dal veronese ma anche da altre province del Veneto, ma soprattutto dalla Lombardia, fino a Milano. Oltre a rissa aggravata, una delle accuse ipotizzate, cui si potrà dar seguito solo in seguito alla denuncia delle parti offese, è di danneggiamenti. I più scalmanati infatti sono saliti sulle auto in sosta, altri hanno travolto i plateatici.