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I tradizionali canali dello spaccio di stupefacenti stanno cedendo il passo a metodi digitali e logistici che sfruttano la rete di distribuzione ordinaria, come dimostra l’ultimo sequestro effettuato dalle Fiamme Gialle di Olgiate Comasco nei pressi di un punto di ritiro automatico. Le recenti indagini sul territorio confermano una trasformazione delle modalità di vendita, incentrate sull’anonimato e sulla de-materializzazione del contatto fisico tra venditore e acquirente, riducendo a zero l’esposizione diretta dei criminali. L’operazione, nata dall’analisi di rischio in relazione a spedizioni postali provenienti da Barcellona, ha preso di mira un pacco destinato a un locker situato nei pressi di una stazione di servizio di Appiano Gentile.

Nuovo spaccio a distanza

Per intercettare il reale destinatario, i finanzieri hanno avviato un monitoraggio continuo e ininterrotto del luogo d’interesse e dell’area circostante. Al punto di ritiro, tuttavia, non si è presentato nessuno. Il mancato ritiro è dettato dalle rigide dinamiche di diffidenza tipiche di questo nuovo “spaccio a distanza”: i trafficanti, infatti, monitorano i tempi e preferiscono spesso abbandonare il carico al minimo dubbio su ritardi della spedizione o anomalie nella tracciabilità del codice di sblocco, pur di non rischiare l’arresto.

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I successivi accertamenti hanno confermato che il nome indicato sulla bolla di consegna era quasi certamente inventato, inserito al solo scopo di superare i controlli formali del vettore. Trascorsi oltre due giorni dal deposito senza che nessuno si presentasse, i militari hanno richiesto l’intervento delle unità cinofile del Gruppo di Ponte Chiasso ed il fiuto infallibile dei cani antidroga “Kobe” e “C4” ha subito confermato i sospetti degli investigatori. Ottenuto il nulla osta all’apertura del pacco da parte del PM di turno, i Finanzieri hanno proceduto al sequestro della merce a carico di ignoti.

Lo stupefacente era confezionato in panetti sigillati, alcuni dei quali abilmente stampati e camuffati per riprodurre le sembianze di vere e proprie tavolette di cioccolato. In totale sono stati rinvenuti 1.409 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 62 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’evoluzione delle piazze di spaccio

Questo episodio si inserisce, come detto, nel quadro evolutivo dei nuovi fronti dello spaccio di stupefacenti: piazze di spaccio virtuali, consegne tramite “Locker” e punti di ritiro, identità fittizie sono tutti artifici che permettono ai trafficanti di abbandonare il vecchio schema dell’incontro in strada, lasciando la merce in luoghi neutri e inviando i codici di sblocco all’acquirente solo a pagamento avvenuto.

Il contrasto a queste nuove forme di criminalità richiede un approccio integrato che unisce il controllo fisico del territorio alla cyber-investigazione e all’analisi logistica. L’obiettivo è monitorare i flussi delle spedizioni e le reti digitali, collaborando strettamente con i servizi postali, di logistica e i gestori dei punti di ritiro automatici per blindare il territorio.

Il procedimento penale verte provvisoriamente a carico di soggetti allo stato ignoti e versa nella fase delle indagini preliminari. La diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla Procura della Repubblica di Como, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione, con particolare riferimento al traffico di sostanze stupefacenti.