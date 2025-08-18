PUBBLICITÀ
Ruba il cellulare a una donna in centro a Napoli, giovanissimo finisce in manette

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 16enne napoletano per rapina. In particolare, gli agenti, nel transitare in corso Umberto I, all’angolo con via Ernesto Capocci, sono stati avvicinati da alcune persone le quali hanno segnalato una rapina in atto ai danni di una donna da parte di un soggetto a bordo di uno scooter.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno individuato in via Capocci il giovane a bordo del motociclo che veniva rincorso dalla vittima e che, alla loro vista, si è dato alla fuga finché non è stato raggiunto in piazza del Carmine e bloccato.

Gli agenti hanno trovato il soggetto in possesso di un telefono ed hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che lo stesso lo aveva rapinato poco prima alla vittima. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria.

