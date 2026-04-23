Salvate 45 tartarughe a Secondigliano, la scoperta nella case popolari

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Il personale di Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa Secondigliano della Polizia Locale, insieme ai militari del Nucleo CITES dell’Arma dei Carabinieri, ha scoperto 45 tartarughe terrestri – 43 esemplari di Leopardo e 2 di Hermann – all’interno di un complesso di edilizia residenziale pubblica in via della Bussola a Secondigliano. Gli animali erano detenuti in violazione della normativa sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, prevista dalla Convenzione CITES.

Le tartarughe sono state affidate al reparto specializzato dei Carabinieri per i successivi accertamenti e per le necessarie verifiche sanitarie. Sono inoltre in corso ulteriori indagini volte a chiarire la provenienza degli esemplari e ad individuare eventuali responsabilità connesse alla loro detenzione illegale. Nel corso delle verifiche è stato anche rinvenuto un furgone parcheggiato, risultato provento di furto. Il mezzo è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.

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