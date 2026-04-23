Allarme bomba in via Marina, granata a terra vicino l’Università Orientale

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Un oggetto sospetto, simile a un ordigno, è stato rinvenuto a Napoli, nei pressi della sede dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale in via Nuova Marina. L’area è stata immediatamente transennata, mentre sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato per effettuare tutte le verifiche necessarie. Lo riporta Fanpage.it

Il presunto ordigno, che presenta l’aspetto di una granata a mano, è stato individuato a terra, accanto a un muro, nel passaggio che collega via Nuova Marina a vico Casciari alla Loggia, proprio a ridosso dell’edificio universitario. Nelle vicinanze sono state trovate anche due parti di un contenitore simile a quelli di uso militare, riconducibili a modelli un tempo impiegati nell’area dell’ex Jugoslavia e facilmente reperibili anche online.

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Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un oggetto innocuo o di un dispositivo reale: tutte le ipotesi restano aperte in attesa degli accertamenti degli specialisti.