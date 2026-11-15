Schianto tra moto nel Casertano, Michele Farina muore a 34 anni: lascia due figli

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Aveva 34 anni, una compagna e due figli, di 15 e 3 anni e mezzo. È il dramma di Michele Farina, il giovane padre di Maddaloni morto nel violento incidente stradale avvenuto venerdì sera, 13 novembre, sul cavalcaferrovia di via Libertà. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto familiari, amici e colleghi del Pastificio Reggia, dove lavorava.

L’incidente si è verificato intorno alle 19. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, due motociclette si sarebbero scontrate mentre percorrevano il cavalcavia in direzione Caserta. In seguito all’impatto, una delle moto avrebbe urtato anche un’automobile. Le conseguenze per Michele sono state fatali: il 34enne è morto sul posto. Quando i sanitari del 118 sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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Nello schianto è rimasto ferito anche un altro motociclista, un uomo di 45 anni, inizialmente trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Gli ultimi aggiornamenti riferiscono che le sue condizioni sono in miglioramento e che si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia, senza particolari preoccupazioni per la sua vita.

La Polizia Municipale di Maddaloni ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La Procura ha inoltre disposto il sequestro della salma di Michele, trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Caserta per gli accertamenti autoptici.

Michele lascia la compagna, i due figli, il padre Giuseppe, la madre Gemma e le sorelle Enza, Pina e Rosa. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità di Maddaloni e il Pastificio Reggia, dove il 34enne era conosciuto e apprezzato. Il dolore più grande resta quello di una famiglia privata troppo presto di un padre e di un compagno.