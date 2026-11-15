Paura a Mugnano, uomo investito da un 23enne in scooter: è grave in ospedale

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Questa notte i carabinieri della stazione di Mugnano sono intervenuti in via Pietro Nenni per un investimento pedonale. Secondo una prima ricostruzione un 50enne ghanese sarebbe stato investito da un 23enne in scooter. Il centauro è ricoverato per fratture multiple presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. L’investito è ricoverato nello stesso ospedale in pericolo di vita e in prognosi riservata. Indagini in corso per la ricostruzione della dinamica.