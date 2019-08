Scontro tra auto a Marano, ambulanza sul posto e traffico in tilt

Incidente in via Lazio a Marano. La strada, una delle arterie principali della città, completamente paralizzata. Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di un sorpasso azzardato. Sul posto, a causa di un dolore riportato da una signora ad una spalla, è stata chiamata un’ambulanza. Presente anche un autobus che, a causa dell’ingorgo, non riesce a passare bloccando ulteriormente la via.