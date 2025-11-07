E’ stato un infarto a stroncare la vita di Elvira Carriola, donna simbolo di Secondigliano, conosciutissima nel quartiere. Aveva un piccolo negozietto all’interno del rione Case Celesti, poi in passato aveva venduto anche spighe e pane nei pressi del bar California. Elvira Carriola era nota anche a Geolier la quale l’aveva inserita in un suo video nella canzone che si chiama “Bella e brutta notizia”. Il corteo funebre si muoverà oggi 7 novembre presso la chiesa del Rione Don Guanella.
Secondigliano piange Elvira, la donna protagonista anche di un video di Geolier
