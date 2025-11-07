PUBBLICITÀ
Secondigliano piange Elvira, la donna protagonista anche di un video di Geolier
Secondigliano piange Elvira, la donna protagonista anche di un video di Geolier

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
E’ stato un infarto a stroncare la vita di Elvira Carriola, donna simbolo di Secondigliano, conosciutissima nel quartiere. Aveva un piccolo negozietto all’interno del rione Case Celesti, poi in passato aveva venduto anche spighe e pane nei pressi del bar California. Elvira Carriola era nota anche a Geolier la quale l’aveva inserita in un suo video nella canzone che si chiama “Bella e brutta notizia”. Il corteo funebre si muoverà oggi 7 novembre presso la chiesa del Rione Don Guanella.

