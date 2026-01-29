Sequestrati orologi di lusso e 80mila euro: nei guai ragazza dei Quartieri Spagnoli

PUBBLICITÀ

Un ingente sequestro di beni di valore è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha denunciato una 21enne napoletana con l’accusa di ricettazione nei Quartieri Spagnoli. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Commissariato di Montecalvario, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla repressione dei traffici illeciti. Nel corso di un’attività mirata, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della giovane. L’ispezione dei locali ha portato a una scoperta rilevante: all’interno di un soppalco ricavato nella cucina, accuratamente occultati, sono stati rinvenuti 26 orologi di noti marchi di lusso e un bracciale, anch’esso riconducibile a firme prestigiose del settore dell’orologeria e della gioielleria.

Oltre ai preziosi, i poliziotti hanno sequestrato quasi 80.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza del denaro e degli oggetti rinvenuti, la 21enne non è stata in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile né di esibire documentazione idonea a dimostrarne la lecita provenienza.

Alla luce degli elementi raccolti, la giovane è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Tutto il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità competente, che valuterà i successivi sviluppi investigativi, anche al fine di accertare l’eventuale collegamento con furti o altri reati commessi sul territorio cittadino. L’operazione conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato nel presidio delle aree urbane e nel contrasto alle attività illegali, con particolare riguardo al traffico di beni di lusso e al riciclaggio di denaro contante.