Sequestrato e tenuto prigioniero per un debito di droga, liberato durante il blitz

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Tre cittadini egiziani sono stati fermati con l’accusa di aver sequestrato un uomo e di averlo tenuto prigioniero in un immobile a Nocera Superiore per un presunto debito legato all’acquisto di sostanze stupefacenti. La vicenda è stata ricostruita in poche ore grazie a un’indagine congiunta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, che ha permesso anche di liberare la vittima. A comunicare l’operazione è la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Sequestrato e tenuto prigioniero per un debito di droga, liberato durante blitz della polizia

L’attività investigativa è partita dalla denuncia presentata da un familiare della vittima, che aveva segnalato la scomparsa dell’uomo. Secondo quanto riferito, sarebbe stato prelevato e successivamente privato della libertà personale all’interno di un immobile situato nel territorio di Nocera Superiore.

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Dai primi accertamenti, condotti autonomamente dalla polizia giudiziaria, sarebbe emerso che il sequestro fosse riconducibile a un presunto debito non saldato per l’acquisto di droga. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura di Salerno e al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno (G.I.C.O./G.O.A.).

Gli investigatori sono riusciti in poche ore a ricostruire i principali passaggi della vicenda, individuare i sospettati e localizzare il luogo in cui era trattenuta la vittima. Una volta raggiunto l’immobile, le forze dell’ordine hanno trovato l’uomo e lo hanno immediatamente liberato.

Fermati tre cittadini egiziani

I successivi approfondimenti investigativi avrebbero consolidato il quadro indiziario, facendo emergere anche il concreto rischio di fuga degli indagati. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Salerno ha quindi disposto un fermo di indiziato di delitto, eseguito nelle prime ore del 6 novembre nei confronti di tre cittadini egiziani.

I tre, già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, sono gravemente indiziati, allo stato delle indagini e in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal cosiddetto metodo mafioso. Il provvedimento è stato eseguito in località differenti, dal momento che due degli indagati avevano lasciato la provincia di Salerno. Tutti sono stati condotti presso le rispettive case circondariali, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Uno dei tre fermati è risultato inoltre irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti la Prefettura di Salerno ha adottato un provvedimento di espulsione.

Il fermo è stato sottoposto alla convalida dei Gip competenti per territorio, chiamati a valutare gli elementi raccolti dagli investigatori e le contestazioni formulate dalla Procura.