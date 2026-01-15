PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestro dell’azienda e rischio reiterazione: cosa succede ora ad Angelo Napolitano
CronacaCronaca locale

Sequestro dell’azienda e rischio reiterazione: cosa succede ora ad Angelo Napolitano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Il sequestro preventivo disposto dal gip di Nola non è solo una misura patrimoniale: è un colpo diretto al cuore operativo dell’attività. Sono stati colpiti il compendio aziendale, gli immobili di Casalnuovo e Napoli, le attrezzature e i beni nella disponibilità della società e di Angelo Napolitano, con l’obiettivo di impedire la prosecuzione del reato.

Il giudice motiva il provvedimento con un punto chiave: il pericolo concreto di reiterazione. La frode, scrive, non nasce da un episodio isolato ma da una prassi consolidata “a partire dal 2020”, con modalità ripetute, soggetti interposti e una rete commerciale costruita per reggere nel tempo.

PUBBLICITÀ

Le indagini, inoltre, sono tutt’altro che concluse. Il decreto fa riferimento a ulteriori perquisizioni, all’analisi dei dispositivi informatici e alla ricostruzione completa delle modalità con cui venivano abbattuti i debiti Iva attraverso crediti fittizi e false operazioni.

Lo scenario è quello di un’inchiesta destinata ad allargarsi: dalle società “cartiere” ai clienti coinvolti, fino ai flussi di contante. Il sequestro non chiude la partita, ma la congela. Il messaggio della magistratura è netto: il sistema non deve poter ripartire.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati