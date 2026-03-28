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Si rifiuta di dare 5 euro e una sigaretta, 19enne accoltellato a Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Si rifiuta di dare 5 euro e una sigaretta, 19enne accoltellato a Napoli
Si rifiuta di dare 5 euro e una sigaretta, 19enne accoltellato a Napoli
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Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nell’ospedale CTO per una persona ferita.
Poco prima un tunisino 19enne era stato trasferito nel pronto soccorso perché vittima di un accoltellamento. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo, mentre era a piazza Garibaldi, sarebbe stato avvicinato da un uomo extracomunitario verosimilmente di origine marocchina. L’individuo avrebbe chiesto al 19enne prima una sigaretta e poi 5 euro. Al rifiuto del ragazzo l’uomo lo avrebbe colpito con un fendente alla spalla sinistra. La vittima, con una prognosi di 7 giorni, è stata dimessa. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

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