Si toglie la vita e si soffoca con un boccone a cena: morti 2 detenuti

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Lunedì detenuto italiano di 62 anni si è tolto la vita nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il fatto è avvenuto al piano terra del blocco E, dove l’uomo si è suicidato impiccandosi.

A darne notizia è il sindacato Osapp, che parla dell’ennesimo episodio all’interno dell’istituto torinese e torna a denunciare le criticità del sistema penitenziario.

“Da tempo – dichiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell’Osapp – denunciamo la crescente gravità delle criticità del sistema di cui il carcere di Torino è, nella maniera più negativa, una delle punte di diamante”.

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“Ci auguriamo che, anche in questa occasione, le responsabilità relative alla gestione e alla vigilanza del detenuto non ricadano sul personale bensì sulle gravi disattenzioni di un apparato in cui la già provata e numericamente insufficiente Polizia Penitenziaria rappresenta solo l’ultimo e più debole anello della catena di comando e che, quindi, investono i livelli superiori dell’Amministrazione penitenziaria“, conclude Osapp.

Soffoca nel carcere di Ferrara

Una tragedia è avvenuta anche nel carcere di Ferrara: un detenuto 55enne italiano è morto dopo aver ingerito un boccone di carne. Il drammatico fatto è avvenuto durante la serata di sabato 14 marzo, a orario di cena, in una cella della casa circondariale Costantino Satta di via Arginone.

Stando a una prima ricostruzione, riportata dal Corriere della Sera e vagliata dagli inquirenti, il 55enne non è riuscito a ingoiare quello che aveva appena preso dal piatto. Nonostante l’immediato intervento del personale sanitario e della polizia penitenziaria, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.