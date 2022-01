Tragedia sfiorata nel Napoletano, crolla un solaio: famiglie sgomberate

Attimi di paura a Torre Annunziata dove è crollato un solaio nel quadrilatero Carceri. A riportare la notizia è Il Mattino. Per fortuna non si registrano vittime. Una macelleria, che in quel momento aveva all’interno proprietario e diversi clienti, ha riportato ingenti danni.

Sul posto sono giunti gli uomini della municipale, i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. Sgomberati tre nuclei familiari, due dei quali hanno passato la notte in hotel. La terza famiglia, invece, è stata ospitata da alcuni parenti.