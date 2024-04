Sorpresa all’Isola Famosi, Peppe Di Napoli lascia: “Problemi fisici”

PUBBLICITÀ

Sorpresa all’Isola Famosi, Peppe Di Napoli lascia e lo annuncia sui social. “GRAZIE A TUTTI PER IL SUPPORTO❤️

PURTROPPO PER PROBLEMI FISICI HO DOVUTO ABBANDONARE IL PROGRAMMA!

GRAZIE ITALIA!! GRAZIE NAPOLI!! E GRAZIE ALL’IMMENSO STAFF DI Mediaset Infinity Banijay Italia,UN ESPERIENZA CHE PORTERÓ PER SEMPRE CON ME❤️🏝️”, scrive il pescivendolo di Pianura.

Isola dei Famosi, Francesco Benigno cacciato dopo la lite con Peppe Di Napoli

“Non ho mai avuto alcun comportamento negativo o violento durante la mia permanenza sull’isola. Non ho bestemmiato e non ho avuto scontri fisici, quando Peppe ha inveito contro di me ho messo le mani dietro le spalle come un grande difensore del Palermo”. Queste le giustificazioni di Francesco Benigno dopo l’esclusione.

Televoto annullato per l’esclusione di Francesco Benigno

La necessaria esclusione dall’Isola dei Famosi del concorrente palermitano Francesco Benigno, si è rivelata per la Mediaset, dopo dovute valutazioni, inevitabile. A questi comportamenti vietati e poco consoni per il rispetto altrui, Francesco Benigni ribatte con un video che pubblica sui social: “Non ho bestemmiato né tantomeno ho avuto scontri fisici”. Al di là delle sue discolpe, la Mediaset aveva già tratto le sue considerazioni per le quali l’attore ha dovuto accettare la sua esclusione dal programma. Pertanto non si è proceduto con l’ordinaria eliminazione. I naufraghi nominati resteranno tali e i telespettatori che hanno votato verranno rimborsati per l’annullamento della nomination e il suo conseguente rinvio. Nonostante ciò l’attore rifiuta questa decisione e nega di aver violato il regolamento del programma muovendo accuse contro Mediaset e Banijay.

Un’eliminazione ingiusta secondo l’ex concorrente

“Canale 5 ha annunciato che mi sono ritirato dall’Isola dei Famosi, è una bugia, ieri mi hanno prelevato dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti che non aveva accettato il fatto che io l’avessi nominato. C’era stata solo una discussione verbale, nulla di più. Mi hanno prelevato con una scusa dicendomi che dovevano parlarmi, in realtà mi hanno portato al resort accanto all’isola e mi hanno detto che dovevo essere eliminato. Ci hanno fatto addirittura delle proposte sia a me che a mia moglie ma anche al mio agente. Volevano offrire del denaro per la mia dipartita dall’isola affinché io non chiedessi penali. Mi avevano detto di fare un video giustificando la mia decisione di andare via perché mi mancava mia moglie. Ma in realtà io ero e sarei carico e determinato a vincere l’Isola dei Famosi“.

Il video di Francesco Benoglio si conclude con la richiesta rivolta alla Mediaset di mandare in onda le scene imputate e definite non congruenti con il rispetto e i comportamenti consoni. “Ho avuto una discussione con Artur Dainese, più che altro lui ha avuto un comportamento negativo nei miei riguardi dato che mi ha minacciato più volte, tanto che è intervenuto Daniele in mia difesa. Le scene sarebbero dovute essere visibili, poi se voi aveste ritenuto opportuna la mia squalifica non ci sarebbe stato nulla ad impedire la mia eliminazione. Chissà se la vicenda sarà chiarita in questa prossima puntata dell’Isola dei famosi“. Così Francesco Benigno conclude il suo video di sette minuti.