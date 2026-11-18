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Continuano le azioni antidroga della polizia a San Giorgio Cremano. L’ultimo intervento effettuato dagli uomini del locale commissariato (guidato da Vincenzo Coletta) ha portato i poliziotti ad arrestare un’insospettabile. Nel corso di un servizio di osservazione del territorio i poliziotti hanno notato un uomo avvicinarsi all’auto, con a bordo le due donne ed è proprio in quell’istante che la passeggera, identificata per la 53enne Josephina Greco, gli avrebbe consegnato qualcosa in cambio di denaro.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, gettando via quanto appena acquistato, ma prontamente gli operatori lo hanno bloccato, unitamente alle due donne, recuperando la sostanza gettata via, risultata essere un involucro di marijuana e una dose di cocaina. Il fiuto degli agenti non ha sbagliato: a seguito di perquisizione infatti la 53enne è stata trovata in possesso di 100 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Dal successivo controllo nell’abitazione della stessa, sono stati rinvenuti: un involucro di cocaina del peso di circa 24 grammi, 3 involucri di marijuana del peso di 52 grammi circa, una bustina di hashish, nonché due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 135 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

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Per tali motivi, la 53enne è stata tratta in arresto dal personale operante, mentre la 41enne, presente in auto al momento della cessione, è stata denunciata. L’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale