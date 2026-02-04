PUBBLICITÀ
HomeCronacaSorpreso con 1,5 kg di droga, arrestato a Napoli dopo l'irruzione nel...
CronacaCronaca locale

Sorpreso con 1,5 kg di droga, arrestato a Napoli dopo l’irruzione nel locale

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Sorpreso con 1,5 kg di droga, arrestato a Napoli dopo l'irruzione nel locale
Sorpreso con 1,5 kg di droga, arrestato a Napoli dopo l'irruzione nel locale
PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Amedeo di Savoia, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che si aggirava con fare circospetto, come se stesse attendendo l’arrivo di qualcuno. Insospettiti dall’atteggiamento, i poliziotti lo hanno controllato, trovandolo in possesso di 5 bustine contenenti marijuana e di 40 euro.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato un locale in uso all’uomo, dove hanno rinvenuto 14 panetti ed un pezzo di hashish del peso complessivo di circa 1,5 kg, un coltello con la lama con la lama intrisa di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della droga

PUBBLICITÀ

Sorrento: nasconde droga in auto. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne di Castellammare di Stabia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia a Sorrento, hanno controllato un’auto con a bordo un soggetto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del veicolo, sono stati rinvenuti 8 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati