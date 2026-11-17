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Nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi all’Ufficio, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 20 persone presunte responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi da guerra, autoriciclaggio e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa).

Il provvedimento, eseguito lo scorso 16 novembre dai militari della Compagnia di Modugno, ha interessato 14 persone da sottoporre alla misura della custodia cautelare in carcere, 5 agli arresti domiciliari ed uno al divieto di dimora nel Comune di Modugno con obbligo di presentazione alla P.G.

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Il gruppo vicino al clan Capriati

In estrema sintesi e nel rispetto del segreto investigativo, l’indagine è generata da un arresto in flagranza di un giovane che, durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente cocaina e hashish. Le successive più ampie investigazioni hanno consentito di verificare l’esistenza di un‘associazione, riconducibile al Clan Capriati, operante sulle piazze di spaccio di Modugno e Bitonto. Proprio in quest’ultima cittadina emergeva, tra l’atro, che vi erano limiti territoriali ben delineati e che, qualora superati, determinavano frizioni tra gruppi contrapposti.

Inoltre, gli accertamenti sviluppati sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, permettevano di individuare i presunti referenti del suddetto Clan, nonché di verificare che il vertice dell’associazione stabiliva l’entità degli “stipendi” da erogare ai vari spacciatori e il prezzo di vendita delle sostanze e procurava anche le abitazioni da adibire alle attività illecite. I proventi illeciti erano anche impiegati in attività di imprenditoria edile, esercitata gestendo la scelta del personale e i rapporti con i terzi.

Il libro mastro del clan

Ad un livello inferiore, si collocavano i capi area, che disciplinavano in maniera minuziosa l’attività di spaccio, senza soluzione di continuità, detenendo il “libro mastro” per la contabilizzazione dell’enorme volume di affari. Inoltre, veniva individuata la base logistica del gruppo dove non solo venivano stoccate partite di cocaina, hashish e marijuana, ma venivano anche custodite armi.

Al fine di aumentare i proventi dello spaccio, gli indagati erano soliti tagliare lo stupefacente con la creatina per poi riassemblarlo con l’utilizzo di spray acrilico così da farlo apparire puro agli occhi degli acquirenti. In ultimo era garantita anche l’assistenza legale ed economica ai membri rimasti coinvolti in vicende giudiziarie.