Spaccio di droga a Castellammare, arrestati 2 pusher insospettabili

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I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, e un 25enne, incensurato. E’ notte inoltrata e i militari pattugliano le strade della città quando la luce blu della gazzella illumina via Regina Margherita.

Ci sono due ragazzi, il loro atteggiamento non convince, vanno controllarti. Alla vista dei carabinieri cercano di disfarsi di una custodia per gli occhiali. Vengono fermati. Recuperato l’astuccio all’interno 37 dosi, per un totale di 18 grammi, di crack. Addosso anche 80 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Arresati, sono ai domiciliari in attesa di giudizio.

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Droga negli slip a Castellammare di Stabia

Nascondeva la droga negli slip il 27enne arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia durante un controllo a tutela della circolazione stradale. Il giovanissimo pusher era in sella a uno scooter, con un altro ragazzo, quando i militari hanno intimato l’alt.

L’insofferenza mostrata dai ragazzi ha spinto i militari ad approfondire il controllo, infatti hanno scoperto che negli slip il ventenne nascondeva un panetto da 100 grammi, un involucro da 6 grammi circa di hashish e una busta in cellophane. Nel marsupio anche 245 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’accusa è di detenzione di droga a fini di spaccio. L’arrestato, che è incensurato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.