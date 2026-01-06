PUBBLICITÀ
HomeCronacaSpari all’alba ad Agnano, paura in via Scarfoglio: gambizzato un 20enne
CronacaCronaca locale

Spari all’alba ad Agnano, paura in via Scarfoglio: gambizzato un 20enne

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
agguato polizia spari colpi di pistola
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

Momenti di paura alle prime luci dell’alba ad Agnano, dove la polizia è intervenuta in via Scarfoglio dopo la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto bossoli e proiettili sull’asfalto, confermando quanto segnalato da alcuni residenti.

Per consentire i rilievi, il traffico veicolare è stato temporaneamente deviato. Nell’area è intervenuta anche la polizia scientifica, impegnata negli accertamenti utili alla ricostruzione dell’accaduto.

PUBBLICITÀ

Nel corso delle verifiche è emerso che un giovane di 20 anni è rimasto ferito. Gli agenti del commissariato di Bagnoli si sono recati all’ospedale San Paolo, dove il ragazzo è stato trasportato con una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato avvicinato all’esterno di un locale di via Scarfoglio e colpito da un singolo proiettile. Al momento non si esclude alcuna pista.

Le indagini sono in corso: la polizia di Stato sta acquisendo e analizzando le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, in particolare quelle delle concessionarie auto, per individuare i responsabili e chiarire il movente dell’episodio.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati