Spari all’alba ad Agnano, paura in via Scarfoglio: gambizzato un 20enne

PUBBLICITÀ

Momenti di paura alle prime luci dell’alba ad Agnano, dove la polizia è intervenuta in via Scarfoglio dopo la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto gli agenti hanno rinvenuto bossoli e proiettili sull’asfalto, confermando quanto segnalato da alcuni residenti.

Per consentire i rilievi, il traffico veicolare è stato temporaneamente deviato. Nell’area è intervenuta anche la polizia scientifica, impegnata negli accertamenti utili alla ricostruzione dell’accaduto.

PUBBLICITÀ

Nel corso delle verifiche è emerso che un giovane di 20 anni è rimasto ferito. Gli agenti del commissariato di Bagnoli si sono recati all’ospedale San Paolo, dove il ragazzo è stato trasportato con una ferita da arma da fuoco alla gamba sinistra. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato avvicinato all’esterno di un locale di via Scarfoglio e colpito da un singolo proiettile. Al momento non si esclude alcuna pista.

Le indagini sono in corso: la polizia di Stato sta acquisendo e analizzando le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, in particolare quelle delle concessionarie auto, per individuare i responsabili e chiarire il movente dell’episodio.