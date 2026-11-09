Spari in piazza Carolina, arrivano le pesanti condanne per i minorenni

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Pesanti condanne per i minori protagonisti della stesa in piazza Carolina il 12 dicembre dello scorso anno. Il gip del tribunale dei Minori Polito ha condannato R.M e A.F. a 12 anni di reclusione, M.C. a 10 anni mentre è andata decisamente meglio a G.P. ha rimediato due anni e sei mesi ed ha ottenuto la sospensione della pena (era difeso dall’avvocato Giuseppe De Gregorio). Si attende adesso il verdetto per i tre maggiorenni che fecero irruzione arma in pugno in piazzetta Carolina.

Sarebbero stati loro ad agire per primi, arrivando armati a piazza Carolina e sparando. “Per uccidere” è la tesi alla base dell’ordinanza. Il loro obiettivo, un gruppetto di “rivali” residenti nella zona dell’attacco. Non definite le motivazioni: non è esclusa la lotta per il controllo del piccolo spaccio o semplicemente per il possesso della piazza, o magari per futili motivi.

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La reazione degli obiettivi del raid non si sarebbe fatta attendere: quest’ultimi si recarono armati in territorio avversario, ai Quartieri Spagnoli, e fecero fuoco contro la casa di uno dei nemici. Una stesa per sottolineare che la guerra era aperta e che le cose non sarebbero finite lì. Anche in questo caso fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di zona.