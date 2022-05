Spari nel centro di Napoli, colpita una Smart ferma in strada

Stasera sono stati vissuti attimi di paura in via Foria dove un’auto è stata raggiunta da alcuni colpi da arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzione una Smart sarebbe finita nel mirino dei malintenzionati. Gli agenti del commissariato del quartiere hanno rinvenuto alcuni bossoli dopo segnalazione di alcuni residenti. Al momento non si registrano feriti.

L’AGGUATO A BARRA

Sabato scorso un 62enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. È stato ferito alla gamba destra da un proiettile esploso verosimilmente in via Martucci, nel quartiere Barra.