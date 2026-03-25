Sparò all’affiliato del clan rivale a Volla, ‘pistolero’ arrestato dopo cinque anni

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I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, coadiuvati dal personale del Gruppo Intervento Speciale delle Aliquote di Pronto Intervento del locale Radiomobile nonché militari del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio nonché di detenzione e porto illegali di arma da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso.

In particolare l’indagato, nel settembre 2017 in Volla, avrebbe esploso vari colpi di pistola all’indirizzo della vittima, rimasta ferita, che sarebbe appartenuta al sodalizio camorristico avverso denominato clan Mascitelli, in contrapposizione armata con altra organizzazione criminale per il controllo del traffico degli stupefacenti sul territorio.

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L’arrestato sin dall’anno 2021 si sottraeva alla cattura. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.