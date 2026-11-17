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Stamattina i Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo su richiesta della Procura, nei confronti di 5 persone, tutte appartenenti allo stesso gruppo familiare. Sono ritenute gravemente indiziate di aver costituito e partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla produzione e vendita di documenti di identificazione contraffatti anche validi per l’espatrio.

Il capo dell’organizzazione è finito agli arresti domiciliari con il divieto di comunicare, gli altri indagati sono stati sottoposti al divieto di dimora a Napoli e di non accedervi senza l’autorizzazione del Giudice, mentre la proprietaria dell’abitazione adibita a stamperia clandestina all’obbligo di presentazione al Comando Stazione Carabinieri competente territorialmente.

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Un’intera famiglia, imparentata anche con i Mazzarella, fabbricava documenti falsi in un appartamento e li vendeva in un falso circolo ricreativo lì vicino.

L’inizio delle indagine sulla stamperia a Napoli

II provvedimento è scaturito da un’indagine condotta da gennaio a dicembre 2025 mediante l’utilizzo di tecniche investigative tradizionali ed all’avanguardia che hanno consentito di documentare l’esistenza e l’operatività di un gruppo criminale, nel quartiere Mercato – Pendino. Grazie al possesso di attrezzature e materiali per la falsificazione documentale tra cui computer, stampanti e programmi software, gli indagati avrebbero allestito, in un appartamento di proprietà di uno di loro, una vera e propria centrale di produzione del falso documentale.

La stamperia è stata localizzata e smantellata a luglio 2025, quando i Carabinieri perimetrarono un’area a ridosso di piazza Mercato, individuarono l’edificio in cui era stata allestita la centrale del falso e irruppero in un appartamento sorprendendo 4 persone nella flagranza del reato.

Documenti falsi

Nella circostanza, i presenti, nel tentativo di sottrarsi all’azione dei militari, non solo non ne agevolarono l’accesso, ma tentarono di disfarsi di macchinari e materiali gettandoli da una finestra che dava sul cortile interno. In quel frangente, la tempestività dei militari, costretti a forzare la porta di ingresso, consenti di intervenire e recuperare tutto, nonché di arrestare i presenti nell’appartamento.

Nel corso del prosieguo delle operazioni, i Carabinieri sequestrarono anche altri documenti contraffatti e localizzarono, all’interno di un vicino locale, adibito a circolo di ritrovo, il luogo dove avvenivano, per lo più, le compravendite dei documenti contraffatti. Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti almeno 11 episodi e sono stati identificati 15 acquirenti, denunciati a piede libero.